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На кресло мэра Ялты претендуют семеро человек
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На кресло мэра Ялты претендуют семеро человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На вакантную должность главы городской администрации Ялты претендуют семь человек, сообщила член конкурсной комиссии, начальник отдела обеспечения деятельности Ялтинского горсовета Ольга Калашникова.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности завершился 3 мая.
"Документы в установленные сроки были поданы семью гражданами. Заявления о продлении срока подачи документов не поступали", — цитирует слова Калашниковой пресс-служба горсовета.
Конкурс на замещение должности главы администрации состоится 11 мая и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Первый Крымский".
До этого достоверность и полноту сведений, предоставленных гражданами, будут проверять члены конкурсной комиссии.
В апреле Ялтинский горсовет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Елены Сотниковой на основании заявления об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы администрации города был назначен первый заместитель Алексей Челпанов.
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