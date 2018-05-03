Лавров рассказал о последствиях выхода США из сделки по Ирану

Лавров рассказал о последствиях выхода США из ядерной сделки по Ирану

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что при выходе американской стороны из ядерной сделки по Ирану мир будет лишен одного из самых важных документов о нераспространении ядерного оружия, предает РИА "Новости" "И если США, как не раз заявлял президент (Дональд. — Газета.Ru) Трамп, заявят о выходе из этой договоренности, то, конечно же, мы все, международное сообщество, потеряем один из важнейших инструментов, который способствует обеспечивать режим нераспространения оружия массового уничтожения", — сказал Лавров. Министр также отметил, что документы, о наличии которых сообщил израильский премьер министр Биньямин Нетаньяху могут относиться к деятельности Ирана в прошлом, что уже было учтено экспертами МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Лавров также призвал незамедлительно передать организации упомянутые документы. Ранее сообщалось, что американская сторона не намерена передавать МАГАТЭ документы, якобы свидетельствующие о наличии у Ирана секретной ядерной программы.