Лавров: Политический процесс должен сочетаться с борьбой с террористами

По словам Лаврова, особое внимание в переговорах двух министров было уделено сирийскому вопросу.

"Мы солидарны в том, что усилия по запуску политического процесса должны сочетаться с борьбой с остатками террористических группировок", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия продолжит сотрудничество с Иорданией США для поддержания работы зоны деэскалации на юге Сирии.

"Мы договорились продолжать сотрудничество по этой важной теме как на двусторонней основе, так и в трехстороннем формате с участием американцев, мониторингового центра", — сказал министр.

Также Лавров напомнил, что предложение Москвы о проведении в России саммита Израиля Палестины остается в силе.