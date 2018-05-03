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Лавров: Политический процесс должен сочетаться с борьбой с террористами
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Лавров: Политический процесс должен сочетаться с борьбой с террористами 

Российская Газета 1 час назад
Запуск политического процесса в Сирии должен сочетаться с борьбой с террористами, об этом заявил 3 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом Сафади в Сочи.
По словам Лаврова, особое внимание в переговорах двух министров было уделено сирийскому вопросу.
"Мы солидарны в том, что усилия по запуску политического процесса должны сочетаться с борьбой с остатками террористических группировок", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия продолжит сотрудничество с Иорданией и США для поддержания работы зоны деэскалации на юге Сирии.
"Мы договорились продолжать сотрудничество по этой важной теме как на двусторонней основе, так и в трехстороннем формате с участием американцев, мониторингового центра", — сказал министр.
Также Лавров напомнил, что предложение Москвы о проведении в России саммита Израиля и Палестины остается в силе.
"Нас тревожит ситуация в палестино-израильском урегулировании, и мы исходим из необходимости руководствоваться теми решениями, которые принимались в ООН, и выступаем за скорейшее возобновление прямого диалога между палестинцами и израильтянами на этой основе, — заверил Лавров. — Напомню, что Россия в свое время пригласила к себе лидеров Палестины и Израиля для организации прямого диалога без предварительных условий. Это предложение полностью остается в силе".
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