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Зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою миссию, заявил Лавров
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Зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою миссию, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Зона деэскалации в сирийской Восточной Гуте выполнила свою миссию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зоны деэскалации создавались на временной основе, исходя из того, что после того как задачи, поставленные перед этими зонами, будут решены и когда можно будет возвращаться к мирной жизни, — они прекратят свое существование. При этом режим деэскалации, конечно же, не распространяется на террористов, которые должны быть в соответствии с решениями СБ ООН ликвидированы", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании.
По его словам, в Восточной Гуте «эта проблема в основном была решена, поскольку те группировки, которые либо консолидировались с »Джебхат-ан-Нусрой"* и прочими террористическими отрядами, либо сами нарушали режим прекращения боевых действий, были по большей части либо ликвидированы, либо оттуда выведены".
"Сирийское правительство восстановило контроль над Восточной Гутой, и свою миссию зона деэскалации в этой части Сирийской арабской республики выполнила", — добавил министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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