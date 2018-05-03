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Лавров напомнил о предложении провести в России саммит Израиля и Палестины
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Лавров напомнил о предложении провести в России саммит Израиля и Палестины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Предложения Москвы устроить в России саммит Израиля и Палестины все еще актуальны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас тревожит ситуация в палестино-израильском урегулировании и мы исходим из необходимости руководствоваться теми решениями, которые принимались в ООН, и выступаем за скорейшее возобновление прямого диалога между палестинцами и израильтянами на этой основе. Напомню, что Россия в свое время пригласила к себе лидеров Палестины и Израиля для организации прямого диалога без предварительных условий. Это предложение полностью остается в силе", — заявил министр на пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.
Власти РФ еще в 2016 году предложили провести в Москве палестино-израильский саммит, призванный способствовать возобновлению мирных переговоров после нескольких лет перерыва. Лидеры обеих конфликтующих сторон тогда заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, но в публичных заявлениях возложили друг на друга ответственность за то, что встреча до сих пор не согласована.
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