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Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США
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Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. РФ и Иордания договорились продолжать сотрудничество по Сирии в трехстороннем формате с участием США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на переговорах с иорданским коллегой Айманом Сафади.
"И Россия, и Иордания исходят из необходимости нацеливать все усилия, предпринимаемые по завязыванию межсирийского диалога, на выполнение задач, поставленных в резолюции 2254 СБ ООН. Мы сотрудничаем в рамках астанинского процесса, где Иордания участвует в качестве наблюдателя, и конечно же мы взаимодействуем по поддержанию режима зоны деэскалации на юго-западе Сирии вблизи границы с Иорданией. И мы сегодня договорились продолжать сотрудничество по этой важной теме как на двусторонней основе, так и в формате трехстороннего — с участием американского мониторингового центра", — заявил министр.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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