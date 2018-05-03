Россия и Иордания обсудили запуск политического процесса по Сирии 

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Россия и Иордания солидарны в том, что усилия по запуску политического процесса по Сирии должны сочетаться с борьбой с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Из международной проблематики по понятным причинам мы уделили основное внимание сирийскому урегулированию. Мы солидарны в том, что усилия по запуску политического процесса должны сочетаться с борьбой с остатками террористических группировок", — cказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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