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Посольство России в ближайшее время согласует дату встречи посла с британскими парламентариями
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Посольство России в ближайшее время согласует дату встречи посла с британскими парламентариями 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.
«Что касается встречи посла с депутатами, инициатива которой исходит от российской стороны, то в ближайшее время согласуем с группой по России взаимоприемлемую дату. Исходим из того, что в контексте острой ситуации в российско-британских отношениях на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипалей, убийства Николая Глушкова, участия Великобритании в незаконной военной операции против Сирии британским парламентариям важно ознакомиться с российской точкой зрения из первых рук», — сказал представитель посольства.
Ранее глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант в своём Twitter опубликовал пост с приглашением посла России Александра Яковенко 9 мая на встречу с британскими парламентариями.
В посольстве России объяснили отказ от встречи празднованием Дня Победы.
RT на русском: последние новости
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