Ещё
К инаугурации Путина подготовили президентский знак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К инаугурации Путина в Кремле подготовили президентский знак 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты почистили его и добавили новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность.
В центре «Русские ремесла» подготовили знак высшей государственной власти готов к церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
На обратную сторону одного из звеньев было нанесено имя избранного лидера и год его вступления в должность, ювелиры также почистили символ власти в РФ. Как рассказал гендиректор центра Игорь Беляев, из-за того, что знак сделан из золота высшей пробы, он не требует какого-то специального ухода во время его хранения.
«Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность», — объяснил Беляев.
Знак президента России участвует только в церемонии инаугурации. В этот раз она состоится 7 мая в Кремле.
ТК «Звезда»: последние новости
Посол РФ в Лондоне отказался от встречи с британскими властями из-за Дня Победы Это нонсенс: Лавров об инсценировке химатаки в Думе и реакции Запада Лавров: идет война между Киевом и украинскими регионами
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину792
В Сирии разбился российский истребитель141
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка71
Еще один мессенджер заблокируют в России199
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение