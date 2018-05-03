К инаугурации Путина подготовили президентский знак

К инаугурации Путина в Кремле подготовили президентский знак

Специалисты почистили его и добавили новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность.

В центре «Русские ремесла» подготовили знак высшей государственной власти готов к церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина , которая состоится 7 мая.

На обратную сторону одного из звеньев было нанесено имя избранного лидера и год его вступления в должность, ювелиры также почистили символ власти в РФ . Как рассказал гендиректор центра Игорь Беляев , из-за того, что знак сделан из золота высшей пробы, он не требует какого-то специального ухода во время его хранения.

«Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность», — объяснил Беляев.

Знак президента России участвует только в церемонии инаугурации. В этот раз она состоится 7 мая в Кремле.