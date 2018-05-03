Российские военные корабли проводят учения у японского порога: куда ни посмотришь, везде снаряды

Проамериканская Япония не хочет ссориться с Россией из-за территориального вопроса — когда в сфере дипломатии дело касается России, Япония действует с осторожностью, боясь обидеть большого соседа и потерять надежду на возврат «северных территорий» (южные Курильские о-ва). Однако уровень свободы японских дипломатов, зажатых в кулак американцами, очень ограничен. Недавно западные страны во главе с США атаковали РФ, а редкие «подпевки» со стороны Японии еще больше рассердили ее. По сообщению российского агентства «Спутник» от 26 апреля, начиная с 20 апреля, Тихоокеанский флот РФ проводил совместные артиллерийские учения в Японском море — два больших противолодочных корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также ракетный крейсер «Варяг» провели артиллерийскую стрельбу на подавление береговой цели, уничтожив мишени, имитирующие огневые точки и боевую технику условного противника.

Японское море считается открытым, то есть согласно международному праву любое государство имеет право вести какую-либо деятельность в его акватории. Тем не менее для Японии оно очень важно, поэтому страна напрягается при малейшем изменении ситуации. Естественно, можно представить себе волнение Японии от проведения российских военных учений, да еще и артиллерийской стрельбы по наземным целям там, где условным противником может быть только она. Фактически Япония следует примеру США и уже не в первый раз ставит России палки в колеса. Каждый раз Россия без лишних слов направляет к японскому порогу корабли, а не самолеты, демонстрируя свою военную мощь. Японии остается только оставаться пассивной и приспосабливаться.

Несмотря на новое предупреждение со стороны России, США совместно с Великобританией Францией нанесли ракетные удары по Сирии . Они не затронули российские объекты, и, как говорят, нанесли небольшой ущерб, так как большая часть ракет была остановлена российскими системами ПВО. Тем не менее был создан прецедент вооруженного вмешательства США и их союзников в ситуацию в Сирии, так что не исключено, что Соединенные Штаты пойдут и на более рискованные шаги. Причина, почему у Трампа, страдающего от трудностей как внутри страны, так и за ее пределами, еще есть смелость провоцировать Россию, в большей степени заключается в том, что он получает поддержку союзников. Кроме непосредственного участия Великобритании и Франции важную роль играют и «подбадривающие крики» Японии.

Когда Трамп только объявил о начале вооруженного удара по Сирии, Япония необычайно активно поддержала его. 12 числа японское правительство опубликовало заявление, в котором не только одобрялся приказ о начале вооруженной атаки, борьба с дальнейшим использованием Сирией химического оружия рассматривалась как вынужденный шаг. Кроме того, власти Японии твердо поддерживали США в их решимости.

Япония не только активно поддержала американский план удара по Сирии, она согласилась с обвинениями в адрес России, выдвинутыми главным союзником США — Великобританией. По сообщению газеты Хуаньцю Жибао от 21 марта, в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался по поводу дела Скрипалей. Он выразил свое возмущение по поводу произошедшего и заявил, что Япония осуждает Россию за использование химического оружия и надеется, что истина будет установлена в кратчайшие сроки. В условиях отсутствия неопровержимых доказательств подобная поддержка односторонней аргументации Великобритании усиливает ее позицию и усложняет дальнейшие споры для России. Так Россия, уже страдающая от дипломатической изоляции, попадает из огня в полымя. Но она накрепко запомнит, как Япония «била лежачего».

Россия уже сделала Японии предупреждение — недавно посол РФ в Японии Галузин подчеркнул, что «мы не можем не замечать тот факт, что сегодня Соединенные Штаты проводят недружественную политику по отношению к России. В связи с этим альянс между США и Японией затруднил российско-японские отношения». Он также выразил свое непонимание причин, почему Япония поддержала обвинения в адрес России в деле Скрипалей, подчеркнув, что это серьезно вредит отношениям двух стран.

У России, как близкого соседа, найдется достаточно способов больно уколоть Японию, и последней это абсолютно ясно. Пытаясь сохранить баланс между двумя военными державами, можно допустить ошибку и столкнуться с серьезными последствиями. Если Япония будет постоянно давить на Россию по примеру США, она получит очень жесткий ответ.