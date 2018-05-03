Российские военные корабли проводят учения у японского порога: куда ни посмотришь, везде снаряды 

Проамериканская Япония не хочет ссориться с Россией из-за территориального вопроса — когда в сфере дипломатии дело касается России, Япония действует с осторожностью, боясь обидеть большого соседа и потерять надежду на возврат «северных территорий» (южные Курильские о-ва). Однако уровень свободы японских дипломатов, зажатых в кулак американцами, очень ограничен. Недавно западные страны во главе с США атаковали РФ, а редкие «подпевки» со стороны Японии еще больше рассердили ее. По сообщению российского агентства «Спутник» от 26 апреля, начиная с 20 апреля, Тихоокеанский флот РФ проводил совместные артиллерийские учения в Японском море — два больших противолодочных корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также ракетный крейсер «Варяг» провели артиллерийскую стрельбу на подавление береговой цели, уничтожив мишени, имитирующие огневые точки и боевую технику условного противника.
Японское море считается открытым, то есть согласно международному праву любое государство имеет право вести какую-либо деятельность в его акватории. Тем не менее для Японии оно очень важно, поэтому страна напрягается при малейшем изменении ситуации. Естественно, можно представить себе волнение Японии от проведения российских военных учений, да еще и артиллерийской стрельбы по наземным целям там, где условным противником может быть только она. Фактически Япония следует примеру США и уже не в первый раз ставит России палки в колеса. Каждый раз Россия без лишних слов направляет к японскому порогу корабли, а не самолеты, демонстрируя свою военную мощь. Японии остается только оставаться пассивной и приспосабливаться.
Несмотря на новое предупреждение со стороны России, США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по Сирии. Они не затронули российские объекты, и, как говорят, нанесли небольшой ущерб, так как большая часть ракет была остановлена российскими системами ПВО. Тем не менее был создан прецедент вооруженного вмешательства США и их союзников в ситуацию в Сирии, так что не исключено, что Соединенные Штаты пойдут и на более рискованные шаги. Причина, почему у Трампа, страдающего от трудностей как внутри страны, так и за ее пределами, еще есть смелость провоцировать Россию, в большей степени заключается в том, что он получает поддержку союзников. Кроме непосредственного участия Великобритании и Франции важную роль играют и «подбадривающие крики» Японии.
Когда Трамп только объявил о начале вооруженного удара по Сирии, Япония необычайно активно поддержала его. 12 числа японское правительство опубликовало заявление, в котором не только одобрялся приказ о начале вооруженной атаки, борьба с дальнейшим использованием Сирией химического оружия рассматривалась как вынужденный шаг. Кроме того, власти Японии твердо поддерживали США в их решимости.
Япония не только активно поддержала американский план удара по Сирии, она согласилась с обвинениями в адрес России, выдвинутыми главным союзником США — Великобританией. По сообщению газеты Хуаньцю Жибао от 21 марта, в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался по поводу дела Скрипалей. Он выразил свое возмущение по поводу произошедшего и заявил, что Япония осуждает Россию за использование химического оружия и надеется, что истина будет установлена в кратчайшие сроки. В условиях отсутствия неопровержимых доказательств подобная поддержка односторонней аргументации Великобритании усиливает ее позицию и усложняет дальнейшие споры для России. Так Россия, уже страдающая от дипломатической изоляции, попадает из огня в полымя. Но она накрепко запомнит, как Япония «била лежачего».
Россия уже сделала Японии предупреждение — недавно посол РФ в Японии Галузин подчеркнул, что «мы не можем не замечать тот факт, что сегодня Соединенные Штаты проводят недружественную политику по отношению к России. В связи с этим альянс между США и Японией затруднил российско-японские отношения». Он также выразил свое непонимание причин, почему Япония поддержала обвинения в адрес России в деле Скрипалей, подчеркнув, что это серьезно вредит отношениям двух стран.
У России, как близкого соседа, найдется достаточно способов больно уколоть Японию, и последней это абсолютно ясно. Пытаясь сохранить баланс между двумя военными державами, можно допустить ошибку и столкнуться с серьезными последствиями. Если Япония будет постоянно давить на Россию по примеру США, она получит очень жесткий ответ.