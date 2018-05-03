В Удмуртии назначили врио главы Ижевска 

Подавшего в отставку мэра Ижевска Юрия Тюрина временно заменит его первый заместитель Сергей Задорожный, сообщает администрация Ижевска.
Юрий Тюрин 3 мая написал заявление об отставке с поста главы города Ижевска по собственному желанию.
"С сегодняшнего дня до дня созыва внеочередной сессии городской думы он будет находиться в отпуске. Согласно уставу города Ижевска, принять отставку главы города по собственному желанию должна городская дума. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель главы администрации города Ижевска Сергей Задорожный", — говорится в сообщении.