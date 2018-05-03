Лавров: тем, кто сегодня заигрывает с террористами, завтра придется расплачиваться у себя дома

Глава МИД РФ назвал безответственным поведением попытки использовать терроризм в геополитических играх.

Нанесенные под абсолютно сфальсифицированным предлогом ракетные удары по территории Сирии стали наглядным проявлением такой деструктивной линии США . Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров

«Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам», — отметил он в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Лавров выразил уверенность, что зачинщики подобных военных акций должны понять, что их поведение является совершенно безответственным и чревато серьезными последствиями для глобальной безопасности.

«Тем, кто сегодня играет с огнем в различных регионах, пытается прикармливать террористов для использования в геополитических играх, завтра придется за это расплачиваться у себя дома», — подытожил министр.