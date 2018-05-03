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Лавров: тем, кто сегодня заигрывает с террористами, завтра придется расплачиваться у себя дома
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Лавров: тем, кто сегодня заигрывает с террористами, завтра придется расплачиваться у себя дома 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава МИД РФ назвал безответственным поведением попытки использовать терроризм в геополитических играх.
Нанесенные под абсолютно сфальсифицированным предлогом ракетные удары по территории Сирии стали наглядным проявлением такой деструктивной линии США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам», — отметил он в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Лавров выразил уверенность, что зачинщики подобных военных акций должны понять, что их поведение является совершенно безответственным и чревато серьезными последствиями для глобальной безопасности.
«Тем, кто сегодня играет с огнем в различных регионах, пытается прикармливать террористов для использования в геополитических играх, завтра придется за это расплачиваться у себя дома», — подытожил министр.
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