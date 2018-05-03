Российский посол отказался от встречи с британской стороной

Великобритании Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. Британская межпартийная парламентская группа инициировала встречу с послом РФ Александром Яковенко . По предложению представителей Соединенного королевства переговоры должны были состояться 9 мая. Именно поэтому российский дипломат был вынужден отказаться от мероприятия. В ближайшую среду сотрудники посольства планируют участвовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Российские дипломаты предложили британским коллегам присоединиться к ним.

— Приглашаем вас и коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в присутствии британских и российских ветеранов, — говорится в сообщении на официальной странице российский посольства в Твиттере.

В дипведомстве также отметили, что вскоре назовут другую дату встречи.