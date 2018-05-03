Ещё
Российский посол отказался от встречи с британской стороной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский посол отказался от встречи с британской стороной 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Британская межпартийная парламентская группа инициировала встречу с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко. По предложению представителей Соединенного королевства переговоры должны были состояться 9 мая. Именно поэтому российский дипломат был вынужден отказаться от мероприятия. В ближайшую среду сотрудники посольства планируют участвовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Российские дипломаты предложили британским коллегам присоединиться к ним.
— Приглашаем вас и коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в присутствии британских и российских ветеранов, — говорится в сообщении на официальной странице российский посольства в Твиттере.
В дипведомстве также отметили, что вскоре назовут другую дату встречи.
Новая Кубань: последние новости
Президент России Владимир Путин посетит 3 мая Сочи СМИ: В Черное море вошла группа военных кораблей НАТО Глава ДНР рассказал о причинах войны на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину792
В Сирии разбился российский истребитель141
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка71
Еще один мессенджер заблокируют в России199
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение