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Боевики ИГ назвали Кадырова «Люлей»
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Боевики ИГ назвали Кадырова «Люлей» 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Пропагандисты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) опубликовали видео, посвященное ситуации в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
В первой части ролика в кадре появился боевик Абу Мухаммад аш-Шишани, который совершил нападение на охранника в Грозном 18 марта и был ликвидирован прибывшими на место полицейскими. В своем обращении он, в частности, посетовал на тяжелую участь сторонников ИГ в Чечне и рассказал о том, как вредят джихадистам различные Telegram-каналы и чаты. При этом, как отмечает Directorate 4, послание террориста практически полностью повторяет обращение боевика, расстрелявшего прихожан церкви в Кизляре в феврале.
Во второй части ролика запечатлены джихадисты, сражающиеся в Сирии. На кадрах они обещают «приехать в Россию и расправиться с врагами», а также заявляют о готовности убивать всех, кто поддерживал проведение выборов и голосовал на них. Также они рассказывают о своем отношении к главе Чечни Рамзану Кадырову, называя его при этом «Люлей Кафыровым», отмечает Telegram-канал «Д///ИХАД».
Ранее Кадыров заявлял, что в республике успешно борются с терроризмом и экстремизмом. Так, в апреле прошлого года он сообщил, что общая раскрываемость подобных преступлений в Чечне составляет более 96 процентов. «Это один из лучших показателей в стране», — отмечал он.
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