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Клычков выдвинут на пост губернатора Орловской области
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Орловский комитет КПРФ поддержал выдвижение Клычкова на пост губернатора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бюро Орловского областного комитета КПРФ поддержало кандидатуру врио губернатора Андрея Клычкова для выдвижения на выборы губернатора Орловской области, сообщает региональное отделение партии.
"Орловские коммунисты рекомендуют кандидатуру Клычкова Андрея Евгеньевича на должность губернатора Орловской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошедших отчётно-выборных конференциях местных отделений коммунисты единогласно рекомендовали кандидатуру Андрея Клычкова на должность главы региона.
Выборы губернатора пройдут в Орловской области 9 сентября 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова. Его предшественник Вадим Потомский, назначенный заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе, также был членом КПРФ.
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