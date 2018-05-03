Лавров назвал образец отношений между странами 

Россия не одинока в своей роли гаранта глобальной стабильности, особо можно отметить роль российско-китайского всестороннего взаимодействия, считает глава МИД Сергей Лавров.
«Как ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН выступаем гарантом глобальной стабильности… С удовлетворением констатирую, что мы не одиноки в своих усилиях. В частности, хотел бы особо отметить важную роль российско-китайского всестороннего взаимодействия», — передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Взаимодействие с Китаем он назвал «образцом для отношений держав в XXI веке». «Тесно сотрудничаем с союзниками и единомышленниками — как по двусторонней линии, так и в рамках различных многосторонних форматов, таких, например, как ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — отметил глава МИД. По его словам, сейчас идет формирование полицентричной системы мироустройства. «Сегодня мы… — свидетели процесса формирования полицентричной системы мироустройства. Появляются и укрепляются новые центры экономической мощи и политического влияния», — заявил Лавров. В то же время, отметил министр, новой многополярной конструкции еще только предстоит придать устойчивость. «В наших общих интересах, чтобы действия всех международных игроков носили не деструктивный, а созидательный характер, опирались не на силу, а на международное право. Только путем сложения потенциалов с опорой на авторитет ООН возможно эффективное решение многочисленных проблем современности», — сказал Лавров.
Он отметил, что напряженная обстановка в мире связана с односторонними действиями США и «подмятых ими под себя» западных стран. «Очевидно, что ситуация в мире, к сожалению, становится все более напряженной и менее предсказуемой. Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел — прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что речь идет о малой группе стран, не представляющих значимой доли человечества, но пытающихся сохранить «средневековое доминирование в мировых делах». Эти страны, отметил Лавров, нагнетают конфронтационность, создают атмосферу недоверия и стратегической неопределенности, замораживают каналы диалога, а также создают ситуации, «когда цена блефа или ошибки может стать глобальной». «Россия хотела бы полагаться на торжество здравого смысла „с той стороны“, — заявил глава МИД, отметив, что ответственность за благополучное будущее всего человечества лежит на всех.