Лавров обвинил британские власти в отказе в доступе к Скрипалям 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «похищением» и «преднамеренной изоляцией» отказ британских властей предоставить России консульский доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью итальянскому журналу «Панорама».
"Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию. Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", — заявил министр.
Лавров посетовал на «мегафонную дипломатию», к которой, по его словам, прибегает Лондон. Вместе с тем, подчеркнул министр, Москва настроена на сотрудничество с британской стороной.
"Мы готовы к предметному взаимодействию с британской стороной. Призываем Лондон честно сотрудничать в рамках возбужденного Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство и направленных британской стороне соответствующих запросов Генпрокуратуры России", — резюмировал глава МИД РФ.
Напомним, что инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон возложил всю ответственность за случившееся на российские власти и призвал западное сообщество «наказать» Москву. Это привело к массовой высылке российских дипломатов из целого ряда стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию, Италию, Германию, Австралию и другие. Россия отрицает обвинения в свой адрес и требует предоставить доказательства.