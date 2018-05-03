Лавров: Никакой войны с Украиной Россия не ведет 

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама" опроверг эксплуатируемый официальным Киевом на международных площадках тезис о некой "российской агрессии" и "гибридной войне России против Украины".
"Прежде всего, хотел бы обратить внимание на принципиальный для понимания происходящего момент — никакой войны Россия с Украиной не ведет. Войну против собственного народа развязали пришедшие к власти в феврале 2014 года в результате государственного переворота националисты, которые не приемлют инакомыслия и хотят с помощью силы насаждать свой "порядок". Идет война между Киевом и собственно украинскими регионами", — сказал Сергей Лавров в интервью итальянским журналистам.
Напомним, 1 мая Петр Порошенко объявил об окончании "антитеррористической операции на Донбассе" и начале некой Операции объединенных сил, фактически направленной против населения Донбасса, граждан Украины. Россия в свою очередь, как посредник мирного урегулирования на Украине, что следует из текста Минских соглашений, настаивает на исполнении Киевом всех взятых на себя в рамках этого документа обязательств.