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Лавров: Никакой войны с Украиной Россия не ведет
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Лавров: Никакой войны с Украиной Россия не ведет 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама" опроверг эксплуатируемый официальным Киевом на международных площадках тезис о некой "российской агрессии" и "гибридной войне России против Украины".
"Прежде всего, хотел бы обратить внимание на принципиальный для понимания происходящего момент — никакой войны Россия с Украиной не ведет. Войну против собственного народа развязали пришедшие к власти в феврале 2014 года в результате государственного переворота националисты, которые не приемлют инакомыслия и хотят с помощью силы насаждать свой "порядок". Идет война между Киевом и собственно украинскими регионами", — сказал Сергей Лавров в интервью итальянским журналистам.
Напомним, 1 мая Петр Порошенко объявил об окончании "антитеррористической операции на Донбассе" и начале некой Операции объединенных сил, фактически направленной против населения Донбасса, граждан Украины. Россия в свою очередь, как посредник мирного урегулирования на Украине, что следует из текста Минских соглашений, настаивает на исполнении Киевом всех взятых на себя в рамках этого документа обязательств.
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