Лавров: Никакой войны с Украиной Россия не ведет 

Российская Газета: последние новости

Посольство РФ предложило перенести встречу с британскими парламентариями

Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев

Захарова напомнила Хейли о неуплаченных в ООН взносах на $2,3 миллиона