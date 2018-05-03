Ещё
Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в марте предлагал «как можно скорее» провести двустороннюю встречу, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Лавров напомнил, что решению американских властей о высылке 60 сотрудников российских дипломатических представительств и закрытии генерального консульства в Сиэтле предшествовал разговор лидеров России и США, который «носил конструктивный характер».
«Трамп звонил Владимиру Путину 20 марта, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, и вновь подтвердил стремление найти точки соприкосновения по широкому спектру вопросов», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Министр рассказал о предложении Трампа «как можно скорее провести встречу на высшем уровне». По его словам, американский президент приглашал Путина в Белый дом и говорил о желании наладить координацию усилий на международной арене, а также «вместе заняться обузданием гонки вооружений».
Лавров отметил, что Россия разделяет настрой президента США о нормализации отношений Москвы и Вашингтона, однако о реальной заинтересованности США в этом Москва будет судить по практическим шагам. Пока же, по словам министра, «ситуация в отношениях продолжает деградировать».
Министр заметил, что от американского президента «исходят какие-то позитивные импульсы», но они «полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте», где Россию выставляют «угрозой» и выступают за «системное сдерживание» нашей страны. «Все это, понятно, рождено внутриполитическими разборками в Вашингтоне и не имеет ничего общего с реальностью», — добавил Лавров.
По его словам, Россия хотела бы дружественных отношений с США, но не ценой торговли своими национальными интересами. Он выразил надежду, что «здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти».
20 апреля Лавров говорил, что Путин готов к встрече с Трампом. Перед этим Bloomberg сообщало, что, несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, Владимир Путин хочет дать Дональду Трампу возможности для улучшения отношений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский посол отказался от встречи с британскими парламентариями 9 мая Россия указала на безответственность призывов к отмене вето в СБ ООН Лавров назвал образец отношений между странами
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину522
В центре Москвы произошла драка со стрельбой46
Еще один мессенджер заблокируют в России61
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка19
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение