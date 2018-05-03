Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее

Лавров напомнил, что решению американских властей о высылке 60 сотрудников российских дипломатических представительств и закрытии генерального консульства в Сиэтле предшествовал разговор лидеров России США , который «носил конструктивный характер».

«Трамп звонил Владимиру Путину 20 марта, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, и вновь подтвердил стремление найти точки соприкосновения по широкому спектру вопросов», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Министр рассказал о предложении Трампа «как можно скорее провести встречу на высшем уровне». По его словам, американский президент приглашал Путина в Белый дом и говорил о желании наладить координацию усилий на международной арене, а также «вместе заняться обузданием гонки вооружений».

Лавров отметил, что Россия разделяет настрой президента США о нормализации отношений Москвы и Вашингтона, однако о реальной заинтересованности США в этом Москва будет судить по практическим шагам. Пока же, по словам министра, «ситуация в отношениях продолжает деградировать».

Министр заметил, что от американского президента «исходят какие-то позитивные импульсы», но они «полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте», где Россию выставляют «угрозой» и выступают за «системное сдерживание» нашей страны. «Все это, понятно, рождено внутриполитическими разборками в Вашингтоне и не имеет ничего общего с реальностью», — добавил Лавров.

По его словам, Россия хотела бы дружественных отношений с США, но не ценой торговли своими национальными интересами. Он выразил надежду, что «здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти».