Лавров: РФ готова работать со странами ради укрепления безопасности в мире

"Готовы к кропотливой работе со всеми в интересах укрепления международной и региональной безопасности и стабильности, продвижения положительной двусторонней повестки дня", — сказал министр.

В ответ на вопрос, кого из лидеров западных стран Россия считает наихудшими партнерами, Лавров отметил, что российская дипломатия не рассматривает происходящее на международной арене в таких категориях.

Он также добавил, что с некоторыми странами вести дела непросто. По его словам, это в особенности касается тех, кто отрицает верховенство международного права и делает выбор в пользу шантажа, угроз и провокаций.