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Лавров: РФ готова работать со странами ради укрепления безопасности в мире
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Лавров: РФ готова работать со странами ради укрепления безопасности в мире 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва готова к работе со всеми странами ради укрепления международной и региональной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
"Готовы к кропотливой работе со всеми в интересах укрепления международной и региональной безопасности и стабильности, продвижения положительной двусторонней повестки дня", — сказал министр.
В ответ на вопрос, кого из лидеров западных стран Россия считает наихудшими партнерами, Лавров отметил, что российская дипломатия не рассматривает происходящее на международной арене в таких категориях.
Он также добавил, что с некоторыми странами вести дела непросто. По его словам, это в особенности касается тех, кто отрицает верховенство международного права и делает выбор в пользу шантажа, угроз и провокаций.
"Международная жизнь — «улица с двусторонним движением». «Игра в одни ворота» с Россией бесперспективна. Надеемся, что это рано или поздно осознают. Прежде всего в США", — отметил министр.
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