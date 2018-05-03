Лавров: Россия в конфликте в Сирии никого не использует в своих целях

По словам Лаврова, ему трудно согласиться с обобщениями, якобы все используют курдов в Сирии в своих целях, а затем «сливают их».

"Россия, например, в ходе конфликта в Сирии никого не использовала и не использует в узкокорыстных целях. Российские военные, находясь на сирийской территории по приглашению законного правительства этой страны, всемерно способствовали ликвидации военно-политического очага терроризма в лице ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)", — сказал министр иностранных дел России.

По его мнению, спрашивать про использование и «слив» курдов следует не Москву, а тех, кто «разжигает сепаратистские настроения, притворно обещая свое покровительство», кто препятствует восстановлению контроля законного правительства САР над обширными частями страны, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке «федерации» и занимался формированием ее силовых структур с функциями, входящими в исключительную компетенцию сирийского государства.

Лавров отметил, что курдские отряды народного ополчения также внесли свой вклад в общие усилия по разгрому террористов в Сирии, действовали как неотъемлемая часть сирийского общества, как граждане своего государства.

"Россия последовательно выступает за то, чтобы в определении постконфликтного будущего Сирии курды участвовали наравне с другими этнорелигиозными составляющими народа этой страны", — добавил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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