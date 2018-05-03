Ещё
Лавров: Россия в конфликте в Сирии никого не использует в своих целях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Лавров: Россия в конфликте в Сирии никого не использует в своих целях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия никого не использует в сирийском конфликте в своих целях, в том числе курдов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
По словам Лаврова, ему трудно согласиться с обобщениями, якобы все используют курдов в Сирии в своих целях, а затем «сливают их».
"Россия, например, в ходе конфликта в Сирии никого не использовала и не использует в узкокорыстных целях. Российские военные, находясь на сирийской территории по приглашению законного правительства этой страны, всемерно способствовали ликвидации военно-политического очага терроризма в лице ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)", — сказал министр иностранных дел России.
По его мнению, спрашивать про использование и «слив» курдов следует не Москву, а тех, кто «разжигает сепаратистские настроения, притворно обещая свое покровительство», кто препятствует восстановлению контроля законного правительства САР над обширными частями страны, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке «федерации» и занимался формированием ее силовых структур с функциями, входящими в исключительную компетенцию сирийского государства.
Лавров отметил, что курдские отряды народного ополчения также внесли свой вклад в общие усилия по разгрому террористов в Сирии, действовали как неотъемлемая часть сирийского общества, как граждане своего государства.
"Россия последовательно выступает за то, чтобы в определении постконфликтного будущего Сирии курды участвовали наравне с другими этнорелигиозными составляющими народа этой страны", — добавил он.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Посольство России объяснило отказ от встречи с британскими парламентариями Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее, заявил Лавров Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования по Сирии, заявил Лавров
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину543
В центре Москвы произошла драка со стрельбой48
Еще один мессенджер заблокируют в России75
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка22
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение