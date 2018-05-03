Лавров: отказ в доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Отказ Лондона в консульском доступе к пострадавшим в инциденте в Солсбери экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии может рассматриваться как похищение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
"Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", — сказал министр.
По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и «мегафонной» дипломатией.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.