Лавров назвал главный ущерб от европейских санкций

Сергей Лавров. Главным ущербом от антироссийских санкций Европы является утрата Москвой доверия к западным партнерам, которое будет «весьма непросто» восстановить, заявил глава МИД

«Существуют различные оценки ущерба. Называются различные цифры. При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто», — сказал министр.

Он отметил также, что любые односторонние меры экономического давления «не только нелегитимны с точки зрения международного права, но, как показывает практика применения, — нерезультативны», передает ТАСС

«Инициированные американской администрацией и подхваченные ЕСовским Брюсселем как инструмент оказания долгосрочного давления на Россию, они (санкции — прим. ВЗГЛЯД) не привели к смене нашего внешнеполитического курса», — констатировал Лавров.

Однако Москва никогда, «в отличие от лидеров некоторых западных стран», не претендует «на истину в последней инстанции».

«Из Брюсселя — от НАТО и ЕС — мы слышим заверения в готовности к диалогу с Москвой, но только если Россия покается и признает себя виноватой во всем, в чем ее обвиняют. Мы так никогда не поступаем, всегда подчеркиваем готовность к компромиссам, к признанию законных интересов любых партнеров, которые в ответ признают интересы России и хотят договариваться с позиций прагматизма, а не в русле логики игр с нулевым результатом», — сказал он.

Лавров добавил, что российская экономика смогла адаптироваться к санкционному давлению, а его последствия «удалось обратить нам на пользу».

«Одновременно использовали создавшуюся ситуацию для поиска новых точек экономического роста, наращивания производства собственной продукции, а также расширения торгово-экономических связей с теми государствами, которые открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству. А таких в мире — подавляющее большинство», — сказал министр.

Напомним, в апреле Евросоюзе не исключили введение новых санкций в отношении России.

Касаясь вопроса Украины , глава МИД заявил, что в линии Евросоюза и НАТО нет ничего проукраинского, все — антироссийское, передает РИА «Новости»

Так, для США и «ряда их сателлитов» речь о «создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации есовской программы „Восточное партнерство“.

»Показательно, что члены ЕС — Германия, Польша и Франция, — засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали. А НАТО, которая до переворота призывала действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменила тон и стала призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не ведет войны с Украиной, а «войну против собственного народа развязали пришедшие к власти в феврале 2014 года в результате государственного переворота националисты, которые не приемлют инакомыслия и хотят с помощью силы насаждать свой „порядок“.

Таким образом, война идет „между Киевом и собственно украинскими регионами“, — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что внутриполитический кризис на Украине был спровоцирован извне „группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на „свои“ и „чужие“.

Ранее в Кремле не раз заявляли, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.