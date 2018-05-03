В МИД назвали обвинения в зачистке места «химатаки» в Думе абсурдными 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес России в «зачистке» места предполагаемой химатаки в сирийской Думе абсурдны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Ранее госдепартамент США заявил, что Россия и Сирия якобы занимаются «зачисткой» места предполагаемой химатаки в городе Дума и поэтому не пускали туда экспертов ОЗХО.
"Не можем принять логику тех, кто выдает произвольное наказание за лучшее доказательство вины. Это нонсенс. Абсурдны и последующие обвинения в том, что российские военные якобы затянули выезд экспертов, а сами тем временем «зачистили место», — сказал Лавров.
По словам министра, специалисты могут подтвердить, что уничтожить следы химической атаки «в условиях разрушенной застройки» невозможно, поскольку «вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий».
Он отметил, что никакой химатаки там не было, а была «нечистоплотная провокация, состряпанная теми, кто не заинтересован в установлении мира в Сирии». В то же время министр не призывает никого верить Москве «на слово». Лавров отметил, что Москва изначально открыто выступала за расследование произошедшего силами ОЗХО.
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