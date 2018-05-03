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Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами
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Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами, заявили в МИД 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшие при инциденте в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль "упрятаны" британскими спецслужбами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".
"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", — сказал министр.
"Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию", — отметил Лавров.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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