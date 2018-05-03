Ещё
Лавров назвал причину главных проблем в межгосударственных отношениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал причину главных проблем в межгосударственных отношениях 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Из-за отрицания некоторыми партнерами международного права и возникает все больше проблем в межгосударственных отношениях, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
России труднее всего вести диалог с теми странами, которые отрицают верховенство международного права и делают выбор в пользу шантажа, угроз и провокаций. Так Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста итальянского издания «Панорама», кого Москва считает наихудшими партнерами.
«Российская дипломатия не рассматривает происходящее на международной арене в таких категориях. Взгляд на двусторонние отношения через призму отрицания отторгает вся наша внешнеполитическая философия. Понятно, что с некоторыми вести дела непросто», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Из-за отрицания некоторыми партнерами международного права и возникает все больше проблем в межгосударственных отношениях, указал министр. При этом, добавил Лавров, пространство для конструктивного взаимодействия сужается.
«Международная жизнь — «улица с двусторонним движением». «Игра в одни ворота» с Россией бесперспективна. Надеемся, что это рано или поздно осознают. Прежде всего, в США», — заключил он.
ТК «Звезда»: последние новости
Посол РФ в Лондоне отказался от встречи с британскими властями из-за Дня Победы В Москве частично перекроют и ограничат движение на время инаугурации Путина Москва запрещает въезд враждебно настроенным граждан Литвы – МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв67
Банки начали переводить деньги на карты по-новому31
Кудрин вернется во власть122
Крым совершил рывок вперед73
РФ объяснила отказ от встречи с британцами172
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение