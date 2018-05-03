Лавров назвал причину главных проблем в межгосударственных отношениях

Из-за отрицания некоторыми партнерами международного права и возникает все больше проблем в межгосударственных отношениях, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

России труднее всего вести диалог с теми странами, которые отрицают верховенство международного права и делают выбор в пользу шантажа, угроз и провокаций. Так Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста итальянского издания «Панорама», кого Москва считает наихудшими партнерами.

«Российская дипломатия не рассматривает происходящее на международной арене в таких категориях. Взгляд на двусторонние отношения через призму отрицания отторгает вся наша внешнеполитическая философия. Понятно, что с некоторыми вести дела непросто», — сказал глава внешнеполитического ведомства

Из-за отрицания некоторыми партнерами международного права и возникает все больше проблем в межгосударственных отношениях, указал министр. При этом, добавил Лавров, пространство для конструктивного взаимодействия сужается.