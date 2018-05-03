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Источник рассказал о возможных изменениях процесса инаугурации президента России
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Источник рассказал о возможных изменениях процесса инаугурации президента России 

Rambler News Service 26 минут назад
Инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с организацией мероприятия.
«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — заявил собеседник агентства.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. На прошлых инаугурациях президент добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО).
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