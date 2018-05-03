Источник рассказал о возможных изменениях процесса инаугурации президента России 

Инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с организацией мероприятия.
«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — заявил собеседник агентства.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. На прошлых инаугурациях президент добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО).