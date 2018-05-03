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Британские парламентарии делают шаг навстречу России
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Британские парламентарии делают шаг навстречу России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Глава британской межпартийной парламентской группы Крис Брайант через соцсеть пригласил российского посла Александра Яковенко встретиться. Причем — именно в следующую среду. Как ответило наше посольство, тоже через Твиттер: 9 мая — это праздник Дня Победы. Так что, дипведомство поблагодарило британскую сторону за приглашение — но предложило в это день присоединиться к церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу — в присутствии британских и российских ветеранов. Также в посольстве пообещали, что позже готовы обсудить другую дату встречи.
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