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СМИ: ФБР советует российским перебежчикам скрываться в США, а не в Британии
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СМИ: ФБР советует российским перебежчикам скрываться в США, а не в Британии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Британский таблоид The Sun сообщает, что Федеральное бюро расследований США советует российским перебежчикам искать политического убежища в Соединенных Штатах, а не в Великобритании, так как Владимир Путин не боится устранять своих оппонентов на британской территории, но не посмеет сделать этого на территории США.
По данным издания, еще с 2003 года на территории Великобритании происходили убийства, в которых подозревалось высшее руководство России. Британские журналисты считают, что это говорит о том, насколько спокойно Путин может убивать на территории Соединенного Королевства.
Хотя недавнее отравление Скрипалей, которое британцы называют покушением на убийство, спровоцировало дипломатический скандал, пишет британская газета, еще предстоит увидеть, будут ли дальнейшие атаки.
Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания и доставлены в больницу. По версии британского следствия, они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок». Британские власти, при поддержке США, ЕС и НАТО, обвинили Россию в покушении на убийство Скрипалей, несмотря на отсутствие прямых доказательств.
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