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Израиль отказался брать ответственность за последние атаки на Сирию
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Израиль отказался брать ответственность за последние атаки на Сирию 

Говорит Москва 15 минут назад
«Мы не знаем, какие были там удары, не знаем, кто их наносил. Я только могу повторить, что наши позиции очень ясные и прозрачные. Никакого военного присутствия Ирана в Сирии быть не может», — заявил министр обороны Авигдор Либерман в интервью «Коммерсанту».
По его словам, любая попытка Тегерана закрепиться в военном аспекте в Сирии будет пресечена, хотя Израиль и не намерен вмешиваться во внутренние дела Дамаска.
«Если же его войска, его противовоздушные системы будут вести по нам огонь, то мы ответим таким же ответным огнём», — добавил министр обороны Израиля.
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