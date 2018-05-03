Израиль отказался брать ответственность за последние атаки на Сирию

«Мы не знаем, какие были там удары, не знаем, кто их наносил. Я только могу повторить, что наши позиции очень ясные и прозрачные. Никакого военного присутствия Ирана Сирии быть не может», — заявил министр обороны Авигдор Либерман в интервью «Коммерсанту».

По его словам, любая попытка Тегерана закрепиться в военном аспекте в Сирии будет пресечена, хотя Израиль и не намерен вмешиваться во внутренние дела Дамаска

«Если же его войска, его противовоздушные системы будут вести по нам огонь, то мы ответим таким же ответным огнём», — добавил министр обороны Израиля.