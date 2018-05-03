Кудрин вернется во власть

СМИ сообщили о возвращении Кудрина во власть

Издание утверждает, что Путин решил пойти на такой шаг, так как «санкции и разрастающийся международный конфликт мешают попыткам оживить застойную экономику России ».

По словам двух источников газеты в правительстве, российский президент после инаугурации может передать Кудрину «экономические полномочия» премьера Дмитрия Медведева и назначить бывшего министра финансов на должность, связанную с экономической стратегией и охватывающую отношения с Европой и США

Неназванный член российского правительства назвал «наиболее вероятным сценарием» назначение Кудрина в администрацию президента «на должность вроде представителя главы государства по международному экономическому сотрудничеству».

Сотрудник администрации президента рассказал газете, что переговоры о назначении Кудрина продолжаются, и также возможно, что он станет заместителем премьер-министра.

По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, если Кудрин «появится либо в кабинете, либо в администрации президента», это будет означать, что власти «договорились об определенных переменах, в том числе во внешней политике».