Кудрин вернется во власть

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения экс-министра финансов Алексея Кудрина на «важный» пост для восстановления отношений с Западом. Об этом пишет Financial Times.
Издание утверждает, что Путин решил пойти на такой шаг, так как «санкции и разрастающийся международный конфликт мешают попыткам оживить застойную экономику России».
По словам двух источников газеты в правительстве, российский президент после инаугурации может передать Кудрину «экономические полномочия» премьера Дмитрия Медведева и назначить бывшего министра финансов на должность, связанную с экономической стратегией и охватывающую отношения с Европой и США.
Неназванный член российского правительства назвал «наиболее вероятным сценарием» назначение Кудрина в администрацию президента «на должность вроде представителя главы государства по международному экономическому сотрудничеству».
Сотрудник администрации президента рассказал газете, что переговоры о назначении Кудрина продолжаются, и также возможно, что он станет заместителем премьер-министра.
По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, если Кудрин «появится либо в кабинете, либо в администрации президента», это будет означать, что власти «договорились об определенных переменах, в том числе во внешней политике».
Седьмого мая в России состоится инаугурация Путина. Уже 8 мая Госдума сможет утвердить кандидатуру нового премьер-министра, которую внесет президент. СМИ писали, что Медведев, скорее всего, сохранит свой пост. Сам премьер заявил, что «пока не собирается уходить отдыхать» и хочет «работать там, где сможет принести максимальную пользу своей стране».