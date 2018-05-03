Ещё
Кудрин вернется во власть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
В Лондоне в толпе прогремел взрыв

СМИ сообщили о возвращении Кудрина во власть 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения экс-министра финансов Алексея Кудрина на «важный» пост для восстановления отношений с Западом. Об этом пишет Financial Times.
Издание утверждает, что Путин решил пойти на такой шаг, так как «санкции и разрастающийся международный конфликт мешают попыткам оживить застойную экономику России».
По словам двух источников газеты в правительстве, российский президент после инаугурации может передать Кудрину «экономические полномочия» премьера Дмитрия Медведева и назначить бывшего министра финансов на должность, связанную с экономической стратегией и охватывающую отношения с Европой и США.
Неназванный член российского правительства назвал «наиболее вероятным сценарием» назначение Кудрина в администрацию президента «на должность вроде представителя главы государства по международному экономическому сотрудничеству».
Сотрудник администрации президента рассказал газете, что переговоры о назначении Кудрина продолжаются, и также возможно, что он станет заместителем премьер-министра.
По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, если Кудрин «появится либо в кабинете, либо в администрации президента», это будет означать, что власти «договорились об определенных переменах, в том числе во внешней политике».
Седьмого мая в России состоится инаугурация Путина. Уже 8 мая Госдума сможет утвердить кандидатуру нового премьер-министра, которую внесет президент. СМИ писали, что Медведев, скорее всего, сохранит свой пост. Сам премьер заявил, что «пока не собирается уходить отдыхать» и хочет «работать там, где сможет принести максимальную пользу своей стране».
Комментарии17  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому21
Абрамович предстал перед швейцарским судом78
РФ объяснила отказ от встречи с британцами150
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США489
«Они обречены»124
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:37
«Приморским партизанам» вынесли приговор
Криминал
02:49
Крым совершил рывок вперед
Экономика Статьи
02:51
РФ объяснила отказ от встречи с британцами
Политика
01:09
Абрамович предстал перед швейцарским судом
Компании Происшествия
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение