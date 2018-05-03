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В посольстве РФ возмущены молчанием Вашингтона
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В посольстве РФ в США возмущены молчанием Вашингтона о трагедии в одесском Доме профсоюзов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Посольство России в США в среду выразило возмущение тем, что американская администрация обходит молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также «заморозку» их расследования Киевом. Об этом говорится в распространенном комментарии дипмиссии, передает ТАСС.
«Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием, — сообщается в документе. — Вызывает глубокую озабоченность, что США, провозглашающие себя чуть ли не «мерилом» нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов».
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Комментарии5  Ещё 2 источника 
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