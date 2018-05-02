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МИД КНР ответил на вопрос о китайско-американских торгово-экономических консультациях
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МИД КНР ответил на вопрос о китайско-американских торгово-экономических консультациях 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня, отвечая на вопрос о китайско-американских торгово-экономических консультациях, заявила, что двусторонние консультации будут конструктивными, если США будут искренне защищать стабильную ситуацию в китайско-американских торгово-экономических отношениях.
Хуа Чуньин сегодня на очередной пресс-конференции заявила, что Китай приветствует делегацию США, возглавляемую специальным представителем президента США, министром финансов США Стивеном Мнучином, которая будет находиться в Китае 3-4 мая. Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет обмен мнениями с американской делегацией по представляющим взаимный интерес торгово-экономическим вопросам.
Хуа Чуньин заявила, что Китай и США являются второй и первой крупнейшими в мире экономиками соответственно. Надлежащее урегулирование обеими странами вопросов торгово-экономических взаимоотношений путем равноправных консультаций и обеспечение стабильной ситуации в двусторонних торгово-экономических отношениях несомненно отвечает общим интересам обеих стран, а также благоприятствует стабильному росту мировой экономики. —0—
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