МИД КНР ответил на вопрос о китайско-американских торгово-экономических консультациях

Хуа Чуньин сегодня на очередной пресс-конференции заявила, что Китай приветствует делегацию США, возглавляемую специальным представителем президента США, министром финансов США Стивеном Мнучином , которая будет находиться в Китае 3-4 мая. Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет обмен мнениями с американской делегацией по представляющим взаимный интерес торгово-экономическим вопросам.

Хуа Чуньин заявила, что Китай и США являются второй и первой крупнейшими в мире экономиками соответственно. Надлежащее урегулирование обеими странами вопросов торгово-экономических взаимоотношений путем равноправных консультаций и обеспечение стабильной ситуации в двусторонних торгово-экономических отношениях несомненно отвечает общим интересам обеих стран, а также благоприятствует стабильному росту мировой экономики. —0—