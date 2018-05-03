Госдеп не сообщил, будет ли Трамп обсуждать с Ким Чен Ыном права человека

"Я не уверена. Я не хочу бежать впереди президента и говорить о том, что он намерен обсуждать с северокорейцами. Могу сказать, что нарушение прав человека — это то, что мы всегда поднимаем (на встречах) со странами, которые нарушают права человека", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она также напомнила, что еще один приоритет действующей администрации США заключается в освобождении американцев, которые находятся в заключении в других стран.

Ранее власти США призывали КНДР освободить нескольких американцев, которые находятся там в заключении.