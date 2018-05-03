Ещё
Госдеп не сообщил, будет ли Трамп обсуждать с Ким Чен Ыном права человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп не сообщил, будет ли Трамп обсуждать с Ким Чен Ыном права человека 

РИА Новости 39 минут назад
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. В госдепартаменте США не сообщают о том, будет ли вопрос соблюдения прав человека обсуждаться на предстоящей встрече президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Я не уверена. Я не хочу бежать впереди президента и говорить о том, что он намерен обсуждать с северокорейцами. Могу сказать, что нарушение прав человека — это то, что мы всегда поднимаем (на встречах) со странами, которые нарушают права человека", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Она также напомнила, что еще один приоритет действующей администрации США заключается в освобождении американцев, которые находятся в заключении в других стран.
Ранее власти США призывали КНДР освободить нескольких американцев, которые находятся там в заключении.
Трамп намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что встреча может состояться в Монголии или Сингапуре.
РИА Новости: последние новости
Эксперт о жалобах украинских пограничников на РФ: ребята, а чего вы хотели? Маккейн призвал власти США организовать кибератаку против России Канцлер Австрии не приедет на инаугурацию Путина
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США95
У Су-30СМ произошло резкое падение тяги двигателя140
Российская нефть уходит из Европы126
Путин провел массовые отставки528
Windows сломал компьютеры по всему миру142
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение