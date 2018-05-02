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Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
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Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2» 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за решительную поддержку в борьбе с «российской агрессией».
Украинский президент Петр Порошенко провел встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, в ходе которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщили в пресс-службе лидера Украины, стороны скоординировали «шаги по противодействию строительству проекта „Северный поток — 2“».
Кроме того, в сообщении сказано, что на встрече обсуждалась ситуация, связанная с безопасностью в Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Также были скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Отмечается, что президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за решительную поддержку в борьбе с «российской агрессией».
«Подчеркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.
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