Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»

Украинский президент Петр Порошенко провел встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, в ходе которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщили в пресс-службе лидера Украины, стороны скоординировали «шаги по противодействию строительству проекта „Северный поток — 2“».

Кроме того, в сообщении сказано, что на встрече обсуждалась ситуация, связанная с безопасностью в Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Также были скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Отмечается, что президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за решительную поддержку в борьбе с «российской агрессией».

«Подчеркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.