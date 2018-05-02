МИД Сирии обратился в ООН с жалобой на международную коалицию 

В своем обращении Сирия снова потребовала выполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, которые совершаются коалицией».
МИД Сирии направил в ООН письма в связи с последним ударом международной коалиции, который, по информации агентства SANA, унес жизни 25 человек.
«Продолжение отступившей от международного права «международной коалицией» массовых убийств сирийского народа, а также систематическое оказание ею поддержки оставшимся террористам ИГИЛ* подтверждает, что ее единственной целью является подрыв суверенитета, единства и безопасности Сирии, а также продление кризиса», — говорится в письмах, которые были направлены генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности организации.
В своем обращении Сирия снова потребовала от Совбеза выполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, которые совершаются коалицией», а также присутствие американских и других иностранных военных, незаконно присутствующих на территории Сирии.
Напомним, во вторник SANA сообщило, что по меньшей мере 25 человек в деревне Эль-Фадыль в провинции Хасаке погибли от авиаударов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами
ИГИЛ* — террористическая организация, запрещенная на территории России