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МИД Сирии обратился в ООН с жалобой на международную коалицию
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МИД Сирии обратился в ООН с жалобой на международную коалицию 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В своем обращении Сирия снова потребовала выполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, которые совершаются коалицией».
МИД Сирии направил в ООН письма в связи с последним ударом международной коалиции, который, по информации агентства SANA, унес жизни 25 человек.
«Продолжение отступившей от международного права «международной коалицией» массовых убийств сирийского народа, а также систематическое оказание ею поддержки оставшимся террористам ИГИЛ* подтверждает, что ее единственной целью является подрыв суверенитета, единства и безопасности Сирии, а также продление кризиса», — говорится в письмах, которые были направлены генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности организации.
В своем обращении Сирия снова потребовала от Совбеза выполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, которые совершаются коалицией», а также присутствие американских и других иностранных военных, незаконно присутствующих на территории Сирии.
Напомним, во вторник SANA сообщило, что по меньшей мере 25 человек в деревне Эль-Фадыль в провинции Хасаке погибли от авиаударов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами
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