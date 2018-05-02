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В Лондоне признали, что в результате авиаудара по Сирии погиб мирный житель
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В Лондоне признали, что в результате авиаудара по Сирии погиб мирный житель 

РИА Новости 27 минут назад
ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон признал, что в ходе авиаудара по Сирии, в котором принимали участие британские ВВС, погиб один мирный житель.
"Сожалеем, что авиаудар 26 марта 2018 года, нацеленный на бойцов ИГ*, закончился непреднамеренной гибелью мирного жителя. В ходе атаки против трех бойцов ИГ* гражданин на мотоцикле в последний момент пересек территорию удара, выяснилось, что один мирный житель был непреднамеренно убит", — отмечается в заявлении Уильямсона.
По словам министра, власти Великобритании делают все, чтобы «минимизировать риск для гражданского населения».
Сообщается, что британские ВВС осуществили около 1,6 тысячи ударов по позициям ИГ* в Сирии в составе антитеррористической коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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