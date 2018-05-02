Немецкий политик выступил за отмену виз с Россией

Немецкий политик призвал Германию ввести безвизовый режим с Россией

Немецкий политик от "Социально-демократической партии Германии" (СДПГ), председатель Германо-Российского форума МаттиасМаттиас Платцек рассказал в интервью газете Passauer Neue Presse о необходимости посредничества Ангелы Меркель в диалоге между Россией и Западом.

"До сих пор чувствуется, что Ангелу Меркель в Москве уважают. Она должна поехать в Россию и попытаться выступить посредником. Это абсолютно необходимо. Мы должны выйти из спирали эскалации", — заявил он.

Политик отметил, что такие вопросы, как поддержание мира, борьба с терроризмом, политика по отношению к беженцам и сирийский кризис, без России решать нельзя.

Он раскритиковал Дональда Трампа за его вклад в усиление напряженности в отношениях между Россией и Западом, напомнив о том случае, когда американский президент призвал Москву готовиться к ракетному удару США по Сирии

"Когда ты пишешь в Twitter фразы типа "Россия, готовься", это безответственно. Это абсурд. Мы должны радоваться тому, что Россия в этой ситуации отреагировала очень рассудительно", — пояснил Платцек.

Политик также рассказал, как, на его взгляд, Германия и Россия могут улучшить свои отношения. Он напомнил, что 2017 году обе страны активно продвигали программы обмена студентами, и призвал развивать эти связи.