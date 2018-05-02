СМИ: Гватемала откроет своё посольство в Иерусалиме 14 мая

Гватемала начала процесс переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим , церемония открытия назначена на 14 мая.

Об этом пишет Times of Israel.

По данным издания, часть сотрудников посольства уже переехали в Иерусалим. Ранее туда был перевезён флаг Гватемалы.

Отмечается, что 14 мая президент Гватемалы Джимми Моралес и глава МИД Сандра Ховель примут участие в официальной церемонии открытия посольства.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты перенесут своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Подробнее о ситуации с переносом посольств — в материале RT.