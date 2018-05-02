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СМИ: Гватемала откроет своё посольство в Иерусалиме 14 мая
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СМИ: Гватемала откроет своё посольство в Иерусалиме 14 мая 

RT на русском 1 час назад
Гватемала начала процесс переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, церемония открытия назначена на 14 мая.
Об этом пишет Times of Israel.
По данным издания, часть сотрудников посольства уже переехали в Иерусалим. Ранее туда был перевезён флаг Гватемалы.
Отмечается, что 14 мая президент Гватемалы Джимми Моралес и глава МИД Сандра Ховель примут участие в официальной церемонии открытия посольства.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты перенесут своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Подробнее о ситуации с переносом посольств — в материале RT.
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