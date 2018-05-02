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Депутаты обидели президента Грузии
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Президент Грузии обиделся на депутатов и ушел с заседания парламента 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
После выступления в парламенте Грузии с ежегодным докладом президент страны Георгий Маргвелашвили хотел пообщаться с депутатами в формате «вопрос-ответ», однако ему не позволили этого сделать; в связи с этим глава государства отказался присутствовать на заседании и покинул здание парламента.
Маргвелашвили выступал с коротким ежегодным докладом, в котором критиковал правящие власти. После этого депутаты у трибуны выступали с вопросами, но Маргвелашвили разрешили отвечать на вопросы только после их выступления. Президент попросил у спикера парламента дать ему возможность ответить в режиме вопрос-ответ, однако получил отказ, передает РИА «Новости».
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Тогда он заявил, что не помнит случая, когда президенту не давали возможности ответить на вопросы.
«Внесите соответствующие изменения, чтобы я мог провести дебаты», — сказал президент.
«Я не буду присутствовать на заседании, где мне не дается возможность войти в дискуссию с депутатами», — добавил он и покинул зал заседаний.
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