Депутаты обидели президента Грузии

Президент Грузии обиделся на депутатов и ушел с заседания парламента

После выступления в парламенте Грузии с ежегодным докладом президент страны Георгий Маргвелашвили хотел пообщаться с депутатами в формате «вопрос-ответ», однако ему не позволили этого сделать; в связи с этим глава государства отказался присутствовать на заседании и покинул здание парламента.

Маргвелашвили выступал с коротким ежегодным докладом, в котором критиковал правящие власти. После этого депутаты у трибуны выступали с вопросами, но Маргвелашвили разрешили отвечать на вопросы только после их выступления. Президент попросил у спикера парламента дать ему возможность ответить в режиме вопрос-ответ, однако получил отказ, передает РИА «Новости»

Тогда он заявил, что не помнит случая, когда президенту не давали возможности ответить на вопросы.

«Внесите соответствующие изменения, чтобы я мог провести дебаты», — сказал президент.