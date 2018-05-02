Путин встретится с Инфантино 3 мая в Сочи

В Сочи Путин проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», на котором будет обсуждаться готовность стадионов и других объектов к чемпионату мира по футболу.

«Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер посетит центр выдачи паспортов болельщикам, а также осмотрит стадион «Фишт», на котором была завершена реконструкция.