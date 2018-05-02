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Путин встретится с Инфантино
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Путин встретится с Инфантино 3 мая в Сочи 

Мир24 1 час назад
Фото: Сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин 3 мая в Сочи встретится с президентом Международная федерация футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.
В Сочи Путин проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», на котором будет обсуждаться готовность стадионов и других объектов к чемпионату мира по футболу.
«Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер посетит центр выдачи паспортов болельщикам, а также осмотрит стадион «Фишт», на котором была завершена реконструкция.
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