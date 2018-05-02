В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу

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В Госдуме прокомментировали варианты Киева по решению конфликта в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Конфликт в Донбассе должен решаться мирным путем, заявил RT замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом он прокомментировал заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака, который назвал три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны.
"Я думаю, что действия должны быть очень взвешенными и размеренными. То, что должно решаться мирным путём, — несомненно. Самое главное, чтобы не лилась кровь и чтобы люди могли мирно жить", — отметил Чепа.
Накануне Грымчак рассказал о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе, один из которых предусматривает введение миротворческих сил. По его словам, США, Франция и Германия согласились спонсировать такую операцию.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и о начале "операции объединенных сил" (ООС). Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал.
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