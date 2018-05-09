Президент Армении назвал последние события в стране «революцией по-армянски» 

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал последние события в стране, назвав их «революцией по-армянски».
«Это была «бархатная», ненасильственная — называйте, как хотите, но я считаю её революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — цитирует президента Sputnik Армения.
По словам Сарксяна, общая обязанность граждан страны — строить Армению завтрашнего дня.
«Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники», — добавил он в ходе посещения Парка Победы.
Ранее сообщалось, что Никола Пашинян был избран премьер-министром страны. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.
8 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.