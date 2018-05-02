В Москве предупредили о рисках в Армении

Пашинян, которого парламент во вторник не выбрал премьер-министром страны (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.

"Нельзя подобным образом приходить к власти, так как потом легитимность такого премьера будет вызвать сомнения", — сказал Джабаров.

"Такое развитие событий чревато для Армении серьезными последствиями как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере: у Еревана есть враги, которые не преминут этой ситуацией воспользоваться", — добавил сенатор.

Ситуацию в стране первый зампред комитета назвал "очень тревожной".

"После того, как Пашинян призвал к акции неповиновения, блокировать жизненно важные артерии, сильно возрастает вероятность столкновений между полицией и сторонниками лидера оппозиции", — отметил он.

Джабаров призвал стороны к переговорам и выразил надежду, что в итоге здравый смысл возобладает.

"Смущает, что переход от президентской формы к парламентской в стране происходит очень болезненно — значит, не все было продумано. Очевидно теперь, что ситуация в какой-то момент была упущена", — полагает парламентарий.

По мнению сенатора, необходимо незамедлительное проведение парламентских выборов и изменение процедуры избрания премьера страны, например, на основе коалиции парламентских партий.