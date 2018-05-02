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В Москве предупредили о рисках в Армении
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В Москве предупредили о рисках в Армении 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: globallookpress.com
Силовой вариант решения политического кризиса в Армении, к которому призвал лидер оппозиции Никол Пашинян, недопустим и поставит под сомнение легитимность избрания премьера, а страну ждут серьёзные последствия, в том числе, и во внешнеполитической сфере, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Пашинян, которого парламент во вторник не выбрал премьер-министром страны (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.
"Нельзя подобным образом приходить к власти, так как потом легитимность такого премьера будет вызвать сомнения", — сказал Джабаров.
"Такое развитие событий чревато для Армении серьезными последствиями как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере: у Еревана есть враги, которые не преминут этой ситуацией воспользоваться", — добавил сенатор.
Ситуацию в стране первый зампред комитета назвал "очень тревожной".
"После того, как Пашинян призвал к акции неповиновения, блокировать жизненно важные артерии, сильно возрастает вероятность столкновений между полицией и сторонниками лидера оппозиции", — отметил он.
Джабаров призвал стороны к переговорам и выразил надежду, что в итоге здравый смысл возобладает.
"Смущает, что переход от президентской формы к парламентской в стране происходит очень болезненно — значит, не все было продумано. Очевидно теперь, что ситуация в какой-то момент была упущена", — полагает парламентарий.
По мнению сенатора, необходимо незамедлительное проведение парламентских выборов и изменение процедуры избрания премьера страны, например, на основе коалиции парламентских партий.
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