Экс-директор ФБР обвинил Трампа в дискредитации правоохранительных органов США

Коми заявил, что постоянные нападки Трампа на ФБР, а также его поручения о проверке сотрудников Белого дома привели к тому, что многие люди перестали воспринимать бюро как «честную, компетентную и независимую» организацию. По его мнению, некоторые жертвы преступлений больше не верят, что сотрудник ФБР сможет оказать им помощь. Также он считает, что к агентам, которые прошли через судебные процессы, инициированные Трампом, утеряно общественное доверие.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР. Также ранее президент США заявил, что Коми был худшим директором ФБР в истории и обвинял его в том, что он разглашал конфиденциальные данные.