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Первый замгенпрокурора США заявил об угрозах в свой адрес
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Первый замгенпрокурора США заявил об угрозах в свой адрес 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, заявил, что ему поступали как частные, так и публичные угрозы. Об этом сообщает телеканал CBS News.
"Я могу вам сказать, что были люди, которые угрожали мне как лично, так и открыто. Я думаю, им стоит понять, что это не поможет шантажировать министерство юстиции США", — сказал Розенстайн.
Данная реакция, вероятно, последовала на заявления некоторых республиканских политиков, которые угрожают Розенстайну импичментом.
Замгенпрокурора контролирует расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование по «российскому делу», пригрозил Трампу судом, если он откажется от допроса по делу о предполагемых вмешательствах России.
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