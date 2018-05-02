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СМИ: Мюллер допускает возможность вызова Трампа в суд повесткой
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СМИ: Мюллер допускает возможность вызова Трампа в суд повесткой 

RT на русском 1 час назад
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, допускает возможность вызова американского президента Дональда Трампа в суд повесткой, если тот не явится на дачу показаний перед следователями.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание подчёркивает, что это первый раз, когда Мюллер упоминает возможность вызова президента в суд повесткой, при этом ранее юристы Трампа уточняли, что глава государства не обязан появляться перед командой по расследованию для дачи показаний.
Как отметил экс-адвокат президента по Джон Дауд, подобные действия «подрывают работу президента США».
Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать Дональду Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».
RT на русском: последние новости
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