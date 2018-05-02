СМИ: Мюллер допускает возможность вызова Трампа в суд повесткой

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание подчёркивает, что это первый раз, когда Мюллер упоминает возможность вызова президента в суд повесткой, при этом ранее юристы Трампа уточняли, что глава государства не обязан появляться перед командой по расследованию для дачи показаний.

Как отметил экс-адвокат президента по Джон Дауд, подобные действия «подрывают работу президента США».

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать Дональду Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».