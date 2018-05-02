«Россия будет защищать правду о ВОВ»

Россия намерена защищать правду о событиях Второй мировой войны и противостоять попыткам переписать историю, чтобы не допустить возрождения человеконенавистнических идей и повторения страшных трагедий. Это подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов , выступая во вторник вечером на премьерном для США показе кинофильма "Собибор" в российском посольстве в Вашингтоне.

"В последнее время мы видим попытки переписать историю, бросить тень на подвиг нашей страны, которая вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции разгромила нацизм и остановила гитлеровскую машину истребления", — заявил Антонов.

Он предупредил, что "такие попытки фактически означают оправдание преступлений нацизма и открывают путь для возрождения человеконенавистнических идей".

"Мы должны помнить, что забвение уроков прошлого может привести к повторению страшных трагедий, — отметил российский дипломат. — Поэтому наш долг — не только чтить память миллионов погибших, но и защищать правду о событиях Второй мировой войны, доносить ее до молодого поколения, в том числе при помощи кинематографа".

В связи с этим Антонов выразил признательность режиссеру и исполнителю главной роли фильма "Собибор" Константину Хабенскому за презентацию фильма в Вашингтоне, а также Американо-российскому фонду культурного сотрудничества и председателю его совета директоров Сюзан Кармел за "неоценимую поддержку" в проведении нынешнего мероприятия.

"Обреченные, но не сломленные"

Как напомнил Антонов, "в октябре 1943 года советскому лейтенанту Александру Печерскому , попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось организовать восстание узников лагеря, которое стало единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за все годы Второй мировой войны".

"14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией, все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами, до конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания", — рассказал посол.

При этом он повторил высказывания президента России Владимира Путина , который ранее заявил, что "эти люди практически с голыми руками шли на врага, отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти, боролись за свободу и человеческое достоинство".

"Обреченные, но не сломленные, они смогли победить", — сказал в январе российский лидер об участниках восстания в лагере смерти Собибор.

В "Собиборе" почти за полтора года (лагерь действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года) нацисты убили около 250 тыс. евреев.

По словам Антонова, "трагедия Холокоста стала символом беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни".

"Согласно материалам Нюрнбергского процесса, в Европе в период Холокоста было убито 6 млн евреев. Трудно поверить. Не где-то в боях, а просто уничтожены", — напомнил дипломат.

"Нацисты не щадили никого: ни детей, ни стариков, ни женщин. Таким преступлениям нет ни прощения, ни забвения", — подытожил Антонов.

Специальный кинопоказ

На специальный показ "Собибора" в посольство были приглашены зрители из числа ветеранов Второй мировой войны, аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, должностных лиц Госдепартамента , сотрудников Музея памяти жертв Холокоста, который находится в американской столице. Со зрителями пообщался режиссер фильма Константин Хабенский, лично присутствовавший на вечере.

Отдельный показ ленты посольство собирается организовать на днях и для американских студентов.