Россия выступила против выдавливания русского языка из ООН

Постоянное представительство России при ООН выступило против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

Российские дипломаты подчеркнули, что необходимо «не допустить развитие ситуации, при которой знание английского языка превратится в „пропуск“ в мир ООН, что подрывает сам фундаментальный принцип всемирного охвата Организации».

«Любые шаги, идущие в ущерб языковому паритету, — недопустимы», — говорится в Twitter постпредства России.