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Россия выступила против выдавливания русского языка из ООН
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Россия выступила против выдавливания русского языка из ООН 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Постоянное представительство России при ООН выступило против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Российские дипломаты подчеркнули, что необходимо «не допустить развитие ситуации, при которой знание английского языка превратится в „пропуск“ в мир ООН, что подрывает сам фундаментальный принцип всемирного охвата Организации».
«Любые шаги, идущие в ущерб языковому паритету, — недопустимы», — говорится в Twitter постпредства России.
«Продолжаем ожидать от Департамента общественной информации (ДОИ) ООН адекватного уровня финансирования переводческих услуг на русском языке, а также недопущения снижения их качества», — приводит постпредство России при ООН заявление представителя российского МИДа Максима Буякевича.
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