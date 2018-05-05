Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 22 мая 

Американский президент Дональд Трамп 22 мая примет в Белом доме южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы администрации США.
Переговоры призваны «подчеркнуть прочность американо-южнокорейского альянса и крепкую дружбу между двумя странами», заявили в Белом доме. Там также отметили, что политики «обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном».
Тем временем Вашингтон и Пхеньян обсуждают детали встречи лидеров двух стран. Ранее Трамп заявил, что саммит может пройти в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями через три или четыре недели. В Пханмунджоме 27 апреля состояли переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.